Rusya’nın Mısır’da inşa ettiği Nükleer Santralin yeni ünitesine başlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte video konferans üzerinden El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Dördüncü Güç Ünitesi’nin temel atma törenine katıldı. Dördüncü nükleer reaktörün tamamlanmasıyla birlikte Rusya’nın inşaa ettiği Mısırın ilk nükleer enerji santrali El-Dabaa tam kapasiteye ulaşacak.





Mısır Devlet Başkanı es-Sisi ise törende yaptığı konuşmada Mısır'ın ilk nükleer enerji santrali olma özelliği taşıyan El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesinden dolayı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e içten şükranlarını sunduğunu söyledi. Sisi, ayrıca El-Dabaa NGS’nin inşaatının başlangıçta kararlaştırılan sürelere göre daha hızlı ilerlediğini de sözlerine ekledi.





Rus lider, törende yaptığı konuşmada Rusya’nın Mısır'ın BRICS'e entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacağını belirtti. Rusya'nın en başından beri Mısır tarafının bu birliğe tam üye olma arzusunu içtenlikle desteklediğini söyleyen Putin, Rusya'nın bu yılki BRICS başkanlığı sırasında Mısır'ın birliğin çalışmalarına etkili bir şekilde entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacağına dikkat çekti.





Putin ayrıca BRICS üzerinden 200'den fazla etkinliğinin planlandığını ve Moskova'nın Mısırlı temsilcilerin bu etkinliklerde aktif rol almasını beklediğini kaydetti. Rus lider, Rusya’nın Mısır Devlet Başkanı es-Sisi’yi ekim ayında Kazan'da düzenlenecek olan bir sonraki BRICS zirvesine beklediğini sözlerine ekledi.





Rusya ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80’inci yıldönümü





Geçen sene Eylül ayında Rusya ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80’inci yıldönümü kutlandı. Bu münasebetle açılan sergide konuşan Lavrov, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi hızla artırıyoruz. 2022'de ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 30 artarak 6 milyar dolara yükseldi. Mart ayında ticari ve ekonomi konulu hükümetlerarası komisyonların gerçekleştirdiği toplantılar sonrası yeni gelişmeler yaşandı” ifadelerini kullandı.





Mısır ile ortak projelerin daha da geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atıldığını hatırlatan Lavrov, halihazırda en önemli projeler arasında Mısır'daki ilk nükleer enerji santralinin kurulması ve aynı zamanda Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesi oluşturulmasının yer aldığını vurguladı.