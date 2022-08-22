Samanyolu Haber /Gündem / Ad ve soyadı değişiklikleri için son tarih 24 Aralık /22 Ağustos 2022 15:25

Ad ve soyadı değişiklikleri için son tarih 24 Aralık

Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu.

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İsmini ya da soyadını değiştirmek isteyenler için son başvuru tarihi 24 Aralık olduğunu açıklayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık’a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

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