'Adalar' polimiğinde AB, Çavuşoğlu'na cevap verdi: Yunanistan'ın egemenliği tartışılamaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin sözlerine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini sorgular nitelikte olduğu belirtilerek bu açıklamalar “zarar verici’’ olarak nitelendirildi. Çavuşoğlu'nun sözlerinin Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarla da çeliştiği kaydedildi.







DW'nin haberine göre Stano, açıklamasında “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermelidir’’ ifadeleri yer aldı. Açıklamada, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği de hatırlatıldı.





Atina’dan BM’ye mektup

Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Çavuşoğlu’nun ifadelerine tepki göstermişti. Bakanlık Sözcüsü Aleksandros Papayoannu, açıklamasında Ege adalarına yönelik Türk yetkililerin son suçlamalarını tamamıyla reddettiklerini belirtmişti.





Kathimerini’nin haberine göre, suçlamaların yalnızca uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çelişmekle kalmayıp basit sağduyunun da ötesine geçtiğini vurgulayan sözcü, ‘’Bu konuya ilişkin Yunanistan’ın pozisyonu defaatle ve kamuoyuna açık biçimde ifade edilmiştir’’ şeklinde konuşmuştu. Atina’nın konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Yunanistan’ın Daimi Temsilcisi aracılığıyla bir mektup ilettiği bildirilmişti.





Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, Atina’nın Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal ettiğini savunarak, “Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” ifadelerini kullanmıştı.





Türkiye’den bir tehdit gördüğünü belirten Atina’nın iddialarının doğru olmadığını savunan Çavuşoğlu, “Bunun peşini bırakmayacağız. Uluslararası arenada tartışma başlatacağız” diye konuşmuştu.