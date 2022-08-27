Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması /27 Ağustos 2022 19:41

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması

Bir konseri sırasında İmam Hatipliler için kullandığı 'sapık' sözü tepki çeken ve sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili bir açıklamanın da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldiği ifade edildi.

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İmam Hatiplilerle ilgili çirkin sözleri sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen'in durumuyla ilgili bir açıklamanın da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eleştirin, o hakim kararıdır" diyen Bozdağ, devamında ise "Eleştirilebilir ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz. Bir de bunu deyin." ifadelerini kullandı.
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