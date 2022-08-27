Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması

İmam Hatiplilerle ilgili çirkin sözleri sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen'in durumuyla ilgili bir açıklamanın da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldiği ifade edildi.







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eleştirin, o hakim kararıdır" diyen Bozdağ, devamında ise "Eleştirilebilir ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz. Bir de bunu deyin." ifadelerini kullandı.