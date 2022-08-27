ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gülşen' açıklaması

Bir konseri sırasında çekilen görüntülerde İmam Hatiplilerle ilgili 'sapık' ifadesini kullandığı görülen şarkıcı Gülşen büyük tepki çekmişti.
Sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, çıkarıldığı mahkemede ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, sanatçı Gülşen’in tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.
Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.