Şirket ve kurumların banka hesapları da TMSF sigortası kapsamına alındı

Özellikle 2001 yılındaki ekonomik krizde batan bankalardaki mevduatlarla ilgili yaşanan sıkıntılar sonrasında daha da dikkat çeken bir hale gelen mevduatlara uygulanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigortası kapsamının gerçek kişilerden, şirket ve kurumları da kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigorta kapsamına alındı. gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigorta kapsamına alındı.

Böylelikle 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.









Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.