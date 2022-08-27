Samanyolu Haber /Ekonomi / Şirket ve kurumların banka hesapları da TMSF sigortası kapsamına alındı /27 Ağustos 2022 19:51

Şirket ve kurumların banka hesapları da TMSF sigortası kapsamına alındı

Gerçek kişilerin bankalardaki 200 bin liraya kadar olan paraları bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigortası kapsamındaydı. Şimdi ise bu uygulamaya şirket ve kurumların banka hesaplarının da dahil edildiği belirtildi.

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Özellikle 2001 yılındaki ekonomik krizde batan bankalardaki mevduatlarla ilgili yaşanan sıkıntılar sonrasında daha da dikkat çeken bir hale gelen mevduatlara uygulanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigortası kapsamının gerçek kişilerden, şirket ve kurumları da kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigorta kapsamına alındı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.



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