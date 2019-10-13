Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Gül’e, “Cezaevlerinde ‘deprem acil eylem planı’ var mı?” sorusu /13 Ekim 2019 21:08

Adalet Bakanı Gül’e, “Cezaevlerinde ‘deprem acil eylem planı’ var mı?” sorusu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, cezaevlerinde bulunan 270 bin tutuklu ve hükümlünün deprem esnasında can güvenliklerinin nasıl sağlanacağını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, cezaevlerinde Deprem Acil Eylem Planı olup olmadığını ve deprem anında mahkumların koğuşlarından dışarı çıkarılmadığına yönelik iddiaları Meclis’e taşıdı.

CANLARI DEVLETE EMANET

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, İstanbul’da yaşanan depremlerde insanlar evlerine giremezken mahkumların güvenlik gerekçesiyle koğuşlarından çıkarılmadığını söyledi. Türkiye genelinde 400’e yakın cezaevinde 270 binden fazla tutuklu veya hükümlü bulunduğunu ifade eden Sertel, cezaevi binalarının depreme dayanıklı olmasının ve mahkumların can güvenliğinin devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

ÖNLEMLERİNİZ NELER KAMUOYU İLE PAYLAŞIN

İstanbul’da ardı ardına yaşanan depremlerin ardından mahkumlardan çok sayıda telefon aldığını belirten Sertel, “Silivri merkezli depremde özellikle Silivri Cezaevi’nde yaşayan mahkumlar normal olarak büyük bir korku yaşamışlar. Deprem esnasında ve sonrasında koğuşlarından çıkmak istemelerine rağmen avluya bırakılmamışlar ve gardiyanlar tarafından yataklarınızın altına gizlenin talimatı almışlar. Depremde cezaevi binaları yıkılsa ve mahkumlar canlarından olsa bunun hesabını kim verecek? Cezaevleri için hazırlanan Acil Eylem Planı var mıdır? Büyük bir depremde mahkumlar nasıl tahliye edilecektir? Bu soruların cevabı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’dedir ve bu cevapları kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.
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