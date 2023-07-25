Adana’da deprem anı böyle görüntülendi: Ortalık toz duman

Adana güne Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremle başladı.
Saat 08.44’te meydan gelen deprem Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini de yaşayan bölgede büyük korkuya neden oldu.
Can kaybının ve ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı depremin meydana geldiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Farklı noktalardan çekilen görüntülerde dağlardan kayaların yuvarlandığı ve yerden büyük toz bulutlarının kalktığı görülüyor.
Deprem nedeniyle kayalıklardan kopan taşların Kozan-Feke kara yoluna devrilmesi sonucu da yol ulaşıma kapandı.
AFAD Başkanı Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.
Yamaçtan kopan kaya bir eve zarar verdi
Deprem nedeniyle kayalıklardan kopan taşların Kozan-Feke kara yoluna devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.
İlçenin bazı kesimlerinde sarsıntının hemen ardından toz bulutu oluştu.
Kabaktepe Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçası Adem Yüksek'e ait tek katlı müstakil eve zarar verdi. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kent geneli ve çevre illerde hissedilen deprem anında vatandaşların ve iş yerlerindeki çalışanların binalardan çıkışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Metruk bir ev hasar gördü
İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.
Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.