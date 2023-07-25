Adana’da deprem anı böyle görüntülendi: Ortalık toz duman

Adana güne Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremle başladı.





Saat 08.44’te meydan gelen deprem Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini de yaşayan bölgede büyük korkuya neden oldu.













Can kaybının ve ciddi olumsuzlukların yaşanmadığı depremin meydana geldiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.





Farklı noktalardan çekilen görüntülerde dağlardan kayaların yuvarlandığı ve yerden büyük toz bulutlarının kalktığı görülüyor.









Deprem nedeniyle kayalıklardan kopan taşların Kozan-Feke kara yoluna devrilmesi sonucu da yol ulaşıma kapandı.



