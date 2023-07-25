Samanyolu Haber /Gündem / Benzine yine zam geldi: Seçim sonrası %82 oldu /25 Temmuz 2023 11:02

Benzine yine zam geldi: Seçim sonrası %82 oldu

Benzinin litre fiyatına dün gece 2 lira daha zam geldi ve seçim sonrasında toplam zam oranı yüzde 80'i aştı.

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Döviz kurlarında, vergilerde ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıtta zam yağmuru yaşanıyor.

Benzinin litre fiyatına dün gece 2 lira daha zam geldi. Böylece 14 Mayıs’taki seçimler sonrasındaki yaklaşık iki aylık dönemde toplam zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

Son olarak 21 Temmuz’da zamlanan motorinde ise dün gece fiyat değişimi olmadı.

Oto gaza ise bu gece 25 kuruş zam gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,05 TL'ye, Ankara'da 36,53 TL'ye, İzmir'de 36,64 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 33,87 TL, Ankara'da 34,35 TL, İzmir'de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU
Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 33,87 TL’ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 36,05 TL’ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.
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