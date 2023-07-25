Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar Adana Depremi ile ilgili ne diyor? /25 Temmuz 2023 11:00

Uzmanlar Adana Depremi ile ilgili ne diyor?

Prof. Dr. Naci Görür: Fay hatları üzerindeki stres alanlarında değişim var Adana 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu

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Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremin ardından uzmanlardan da önemli uyarı ve açıklamalar da gelmeye başladı



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu: “Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle.”



Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem sonrası yaptığı paylaşımda, “Kozan’da gerçekleşen M5,5’luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana’ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.
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