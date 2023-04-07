Adı Sinan Ateş cinayetine karışan vekile liste sürprizi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastında adı gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Mersin 4. sıradan aday gösterilmesi gündemin dikkat çeken başlıklarından oldu.





2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde birinci sıradan seçilen ve MHP'nin Mersin'dek iki milletvekilinden biri olan Kılavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak Genel Seçimlerinde Mersin'den dördüncü sıradan aday gösterilirken sosyal medya platformlarında kendisi için Bahçeli'nin Kılavuz'un "Üstünü çizdiği" yorumları yapıldı.





Listelerin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılavuz ise şunları söyledi;





"Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve tensipleriyle 28.Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun. Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz."



