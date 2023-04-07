18 ilde 10 milyar liralık forex operasyonu

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Forex’ yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.





Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan süreç, forex işlemi yapan bazı firmaların mağduru olan kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetiyle başladı.





Savcılık, konunun araştırılması için siber polisini görevlendirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, mağduriyet oluşturan sözde finans kurumlarının SPK'ya (Sermaye Piyasa Kurulu) kaydı olmadığı anlaşıldı. Şüphelilerin yasadışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden özellikle zengin kişileri hedef aldığı tespit edildi.





ÖNCE YÜKSEL KAR, SONRA ZARAR





Araştırmada şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. İddaya göre şebeke üyeleri forex yöntemiyle çok yüksek kar vadediyordu. Tuzağa düşürülecek kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlanıyordu. Daha sonra ise hedef alınan kişinin daha çok para yatırması sağlanıyordu. Rakamlar istenilen miktara ulaşınca da, sözde zarar başlıyordu. Kişinin bütün paraları, dolandırıcıların hesaplarına aktarılıyordu.





10 MİLYAR LİRA, 210 PARAVAN ŞİRKET





Siber polisinin yaptığı çalışma şebeke üyelerinin yaptığı vurgunun boyutunu da ortaya koydu. İddiaya göre, şüpheliler kandırdıkları kişilerden 10 milyar lira dolandırdı. 210 paravan şirket üzerinden yapılan dolandırıcılıktan elde edilen paralar İngiltere ve Karadağ’a aktarıldı. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için 9 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.





153 ŞÜPHELİ YAKALANDI





Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 153 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 6 tüfek, 4 adet tabanca, çok sayıda mühür ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve takılara da el konuldu.