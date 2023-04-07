Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki /07 Nisan 2023 11:37

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya’da esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir çiftçi arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Nebati’nin kendisinin çiftçi olduğunu söylemesi üzerine çiftçi, “Sen bakansın, çiftçi değilsin. Toprakla ben uğraşıyorum, bizim cepleri sen dolduracaksın” dedi.

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir dizi ziyaretler kapsamında dün Konya'daydı.

Nurettin Nebati, ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Nebati'nin esnaf ziyaretini SÖZCÜ görüntüledi.

Nebati ile çiftçi arasında ilginç diyalog

Bakan Nurettin Nebati'nin ziyaretleri kapsamında girdiği bir esnaf dükkânında karşılaştığı bir çiftçi ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Çiftçi ile Nurettin Nebati Nebati arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

Nurettin Nebati: Ben çiftçiyim…

Çiftçi: “Sen bakansın, çiftçi değilsin. Toprakla ben uğraşıyorum, bizim cepleri sen dolduracaksın. Bu sene ne vereceksin?

Nurettin Nebati: Geçen sene çok çok iyiydi.

Çiftçi: Biz kıraçtayız verim düşüktü, dönüme 400 kilo aldık

Nurettin Nebati: 400 kilo.. Valla çok iyi ya…

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: Dönüm ayrı…

Nurettin Nebati: Haaa, dönüm ayrı tamam…

Çiftçi: İnşallah bu sene yağışlarla iyi olacak. Bakanımız bir de gübremizi ayarlasanız bir şey istemeyiz.

Nurettin Nebati: Birkaç yıla kalmaz o iş çözülür.

Çiftçi: Valla mağduruz. Gübre de hiç durmuyor, oynayıp duruyor, çıkıyor.

Nurettin Nebati: Şu an fiyatlar düşüyor.

Çiftçi: Valla hiç düşmüyor. Esnaf düşmüyor, biz alıyoruz. Dün aldım,  En düşük gübre 7 bin 800 civarında…

Nurettin Nebati: Abi geçen sene 12-13 bin liradan aldın ya…

Çiftçi: Ama 26 litre aldık, en düşük.

Nurettin Nebati: Geçen sene kaça aldın?

Çiftçi: Geçen sene düşük olan üreydi…

SÖZCÜ muhabirinin Nebati ile çiftçi arasında yaşanan diyaloğu kayıt altına aldığı sırada korumalar engel olmaya çalıştı.
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