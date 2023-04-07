Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ve Minsk’ten ortak güvenlik birliği anlaşması /07 Nisan 2023 11:50

Moskova ve Minsk’ten ortak güvenlik birliği anlaşması

Moskova ile Minsk arasında ‘Birlik Devleti’ anlaşması çerçevesinde güvenlik konusunda ortak hareket kararı alındı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in ortak yaptığı Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında açıklanan “Ortak Güvenlik Konsepti” belli konularda savunmayı birleştirmeyi amaçlıyor.

Putin, Birlik Devleti güvenlik konseptinin hazırlanmasına başlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu belge, dış tehditlere karşı ortak hareket etmeyi amaçlamaktadır. Ülkelerimizin sınırlarında artan gerilim ve bize karşı başlatılan yaptırımların yanında yürütülen bilgi savaşına karşı zorunlu ve önemli hale gelmiştir” dedi.

Putin, stratejik planlamaya dikkat çektiği konuşmasında, Belarus ile birlikte kurulan Birlik Devleti’nin güvenlik sistemlerini güçlendirmeye devam edeceklerini, böylece ortaklığın sürdürülebilir olması ve birliğin sosyo-ekonomik kalkınması için koşulları garanti edeceklerini sözlerine ekledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ise Birlik Devleti kapsamında imzalanan 80 anlaşmanın 28’inin şimdiden uygulandığına belirtti.
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