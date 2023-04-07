Lavrov Türkiye’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta ticari ilişkiler olmak üzere, Ukrayna krizi, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışı ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere bir araya geldiler.







Görüşmeyi çalışma yemeği olarak duyuran Rus Dışişleri sözcüsü Mariya Zaharova, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapmadı. Rus Dışişleri Bakanının iki günlük Türkiye ziyareti sırasında, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili işbirliği, enerji ve turizmin yanı sıra bölgedeki durum da dahil olmak üzere Transkafkasya, Ermenistan ile Türkiye ve Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasını görüşecek.





Bakanlar ayrıca Ukrayna krizindeki durum ve barışçıl çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunacak.





Mart ayı ortasında uzatılan ve uluslararası ekonomi operatörlerinin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin önündeki engelin kaldırılmasına ilişkin tahıl anlaşması da masada olacak. Bakanların görüşmesinde, Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamına 3-4 Nisan'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler değerlendirilerek, dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı için hazırlıklar ele alınacak.