Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatan DSP, Erdoğan'a yeşil ışık yaktı /07 Nisan 2023 12:01

Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatan DSP, Erdoğan'a yeşil ışık yaktı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, DSP'ye seçimde beraber yürüme teklifi yaptıklarını söyledi. Aksakal ise söz konusu teklife, "Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık" diyerek yanıt verdi.

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AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ne geldi. Çelik ve Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Aksakal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur."

DSP'DEN YEŞİL IŞIK
DSP Genel Başkanı ise, "DSP cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikranın bozulmaması için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Aksakal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Yıldırım ve sayın Çelik'e nazik ziyaretleri ve önerileri için teşekkür ediyoruz. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasetinde yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacağı görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyaretini hem de bugünkü ziyaretin kapsamını tartışarak, sonrasın bizi kabul ederlerse (AKP) bir ziyaret yapmayı planlıyoruz."

Mİllet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün  Aksakal'ı ziyaret etmişti.
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