Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın ortak liste umudu kalmadı: MHP aday listesini YSK'ya sundu /07 Nisan 2023 11:16

Erdoğan'ın ortak liste umudu kalmadı: MHP aday listesini YSK'ya sundu

MHP'de Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın başkanlığında yer alan heyet, milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti. Yıldız, "MHP'nin kurumsal kimliğinin her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız" dedi.

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MHP dün, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday listesini yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sıradan aday oldu. MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın, MHP'nin aday listesini YSK'ye teslim etti. 

Aday listesinin tesliminin ardından MHP'li Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 14 Mayıs pazar günü yapılacak seçimde milletvekili adaylarımızın listesini YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasına diler, aziz milletimize güveniyoruz.

- Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştür, ilk defa bu seçimde kullanılacaktır. Böylece daha fazla partinin ve fikrin temsil edilmesi amaçlanmıştır. Bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek listeyle seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı olduğunu, sonuç verecek formül olarak sunanlara şimdilik şunu söylüyoruz; Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğinin her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız.

- 600 adayımız arasından 510'u erkek 90'ı kadın adayımızdır. 26-40 yaş grubu arasından 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 55 yaş grubunda 117 adayımız vardır. 16 engelli de listelerde yer almıştır.

Cumhur İttifakı'nda ortak listenin gündemde olmadığı açıklanmıştı. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu.

Yeniden Refah’ın kendi logo ve adayları ile seçime girme kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aynı tavrı takınacağını açıklamış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı açıklamada, vekil listesi çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu.


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