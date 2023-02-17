Samanyolu Haber /Gündem / "Adıyaman'da, enkazın altında kalan insanlar inleye inleye öldü!" /17 Şubat 2023 10:12

"Adıyaman'da, enkazın altında kalan insanlar inleye inleye öldü!"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en çok etkilediği kentlerden Adıyaman'da, depremzedeler yaşadıklarını anlattı.

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Depremin etkilediği Adıyaman'daki izlenimlerini, son durumu T24 yazarı Murat Sabuncu, şu sözlerle anlattı:

"Depremden etkilenen10 kentin 7'sini gördük. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman çok büyük yıkıntı altında. Adıyaman'dayız, sokaklara giriyorsun iki tarafı yıkılmış durumda. Hâlâ bu kadar gün sonra gıda konusunda sıkıntılar var. Köylerde büyük problemler var. Köylerin ısınma ve gıda problemi çok ciddi. Adıyaman Üniversitesi'ne gittik. Rektör, depremzedeler için orayı açmış. Bahçesinde Türkiye'den ve değişik ülkelerden kurtarma ekipleri, içeride pek çok insan kalıyor.

En sıradan şeyleri istiyor insanlar, tuvalet, hijyen problemi çok ciddi. Artık 11. gün ve insanlar daha organize bir şey bekliyor. Sokakta parti fark etmeksizin herkes isyanda. Şehirler hâlâ 'bundan sonra ne olacak' kaosunu yaşıyor. Bir şehir ölür mü? Hepimiz mucize istiyoruz ama bir toplum mucizelerle yaşamaz. Bir toplum gerçeklerle, bilimle yaşar. Mucizeden kader beklemek yerine önce bilimle, gerçekle yüzleşmeliyiz."




Candan Yıldız ise "Kent yıkıntıların tozları içerisinde. Belediye binasının çöktüğü bir ilden söz ediyoruz. Adıyamanlıların çoğu köylerine gitmiş. Köyleri olmayanlar çadırlarda kalıyorlar. Bir vatandaş 'çadır bulamıyorum. Valilik sırasına girdim, diğer STK'lar, AFAD'daki sıraya girdim. 3 çocuğum, eşim ve ben çadır bulamıyoruz dedi'. Hâlâ  çadır bulamayan insanlar var."   diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaşananlara ilişkin olarak "İnsanlar burada kaderiyle baş başa bırakıldı, insanlar inleye inleye öldüler. Enkazda çalışacak bir kazma, bir kürek bile yoktu. Ne arama vardı ne kurtarma vardı. Yoktu. Şehrin yüzde 80'i şu anda oturulamaz durumda" dedi.
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