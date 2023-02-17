Erdoğan, tam bir yıl önce riskli alan statüsünü kaldırmış

11 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır kayıpların yaşandığı İskenderun’un bazı mahallelerinin riskli alan statüsünün geçtiğimiz yıl kaldırıldığı ortaya çıktı.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, depremden tam 1 yıl önce 4 Şubat 2022 günü çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı’yla İskenderun’a bağlı 6 mahalle risk kapsamından çıkarılmış.





5 Şubat 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 5175 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:





Hatay ili, İskenderun ilçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 16 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

















Kararı, CHP Milletvekili Alpay Antmen gündeme getirdi. Antmen sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:





“Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın!





Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname.

Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”





YASAYA GÖRE RİSKLİ ALANLARDAKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLMELİYDİ





6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nda riskli alan tanımı şöyle yapılıyor:





“Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına

yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan.”





Kanunda riskli alan ilan edilen alanlardaki yapıların yıkılması gerekiyor. Kanundaki ilgili bölümler şöyle:





Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir.

Malik tarafından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde bildirim idarece yapılır.

Yıkım ruhsatı; yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı işgünü içerisinde düzenlenir.

Verilen süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.