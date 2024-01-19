Adıyaman'da korkutan deprem

Adıyaman'da deprem oldu. Sincik'te saat 23.37'de meydana gelen deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.



Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Malatya'da da hissedilirken, deprem nedeniyle hasar meydana gelmedi.



KANDİLLİ: DEPREM ADIYAMAN'DA VE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE



Kandilli Rasathanesi ise depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.



MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada "Geçmiş Olsun Malatya. Adıyaman Sincik Merkezli yaşanılan 4.0 büyüklüğündeki artçı deprem ve İlimizde de hissedilen depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.