Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman'da korkutan deprem /19 Ocak 2024 00:00

Adıyaman'da korkutan deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman'ın yanı sıra Malatya'da da hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

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Adıyaman'da deprem oldu. Sincik'te saat 23.37'de meydana gelen deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Malatya'da da hissedilirken, deprem nedeniyle hasar meydana gelmedi.

KANDİLLİ: DEPREM ADIYAMAN'DA VE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada "Geçmiş Olsun Malatya. Adıyaman Sincik Merkezli yaşanılan 4.0 büyüklüğündeki artçı deprem ve İlimizde de hissedilen depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.
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