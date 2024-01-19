Samanyolu Haber /Gündem / Hafize Gaye Erkan ailesiyle alakalı iddiaları yalanladı: Şaşkınım ve üzgünüm /19 Ocak 2024 00:23

Hafize Gaye Erkan ailesiyle alakalı iddiaları yalanladı: Şaşkınım ve üzgünüm

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayet dilekçesi verdi. SÖZCÜ, bugün manşetten Bozkurt’un iddialarını gündeme getirdi. Hafize Gaye Erkan akşam saatlerinde X’ten açıklama yaptı.

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Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu.

Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etti. Erol Erkan’ın bankada gayri resmi olarak yönetici konumuna getirildiği, personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği iddia edildi.

"ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜM"

SÖZCÜ, Bozkurt’un iddialarını haberleştirdi. Türkiye’nin gündemini sarsan iddiaların ardından, gece Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şaşkın ve üzgün olduğunu söyleyen Erkan, şunları söyledi:

*Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

*Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

*Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.
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