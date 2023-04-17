Adli Tıp Kurumu, Yusuf Kerim’in annesine kavuşmasını neden engelliyor?

Kamuoyunda ‘Yusuf Kerim’ yasası olarak bilinen hasta çocuğu bulunan annelerin ceza infazlarının ertelenmesini düzenleyen yasal düzenleme 5 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayınlamak yürürlüğe girdi.





Kanser tedavisi gören Yusuf Kerim Sayın’ın cezaevinde bulunan annesinin düzenlemenin ardından serbest bırakılması bekleniyordu. Şu ana kadar Yusuf Kerim’in annesine kavuşamadı. Hastane ve savcılık arasındaki yazışmalarda kaynaklı geciklemeler devam ederken Yusuf Kemir 8. kemoterapisini almaya başladı.Hukukçu - Akademisyen Dr. Gökhan Güneş Yusuf Kerim'in annesine kavuşmasını Adli Tıp Kurumundaki işlemleden dolayı geçiktiğini yazdı. Sosyal Medya hesabından paylaşımlarda bulunan Güneş , engellenen buluşmanın sorumlularına seslendi





Yürürlüğe giren yasaya göre çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.





Annesi hapiste tutulan Yusuf Kerim Sayın’ın tedavisinde annesinden uzak kalması sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Özel izinle oğlunu ziyaret eden anne daha sonra tekrar cezaevine dönmüştü.





Yusuf Kerim’in annesi Gülten Sayın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülten Sayın cezaevine konuldu. Annesi cezaevine konulduğunda Yusuf Kerim’in hastalığına yeni tespit edilmişti.