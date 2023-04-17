Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Ya demokrasi ya diktatörlük /17 Nisan 2023 18:12

Kılıçdaroğlu: Ya demokrasi ya diktatörlük

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da halka seslenerek "Ya demokrasi ya diktatörlük" dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın PKK söylemlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çatalca'da halk buluşmasında konuştu. 

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PKK söylemlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na katılan Hüda-Par'ı işaret ederek, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir vatan iki bayrak. Katillerle, teröristler iş tutanlar bize ders veremez" dedi.

Suriye'de 34 askerin şehit olmasının ardından Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Rusya ziyaretini de hatırlatan Kılıçdaroğlu,  "AKP'ye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. 22 yıldır Türkiye'yi yönetenler bugün ülkeyi ne hale getirdiler. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu, beyefendi koşa koşa Putin'e gitti. Saatlerce kapıda bekledi. Oysa ne olması gerekirdi. Şehit olan bizim askerimiz, onların bizden özür dilemesi lazım. Dünya lideriyim diyor. Sen kapıda bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Sen geç onları geç" diye konuştu. 

 Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

"AKP'ye oy veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. 22 yıldır Türkiye'yi yönetenler bugün ülkeyi ne hale getirdiler. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu, beyefendi koşa koşa Putin'e gitti. Saatlerce kapıda bekledi. Oysa ne olması gerekirdi. Şehit olan bizim askerimiz, onların bizden özür dilemesi lazım. Dünya lideriyim diyor. Sen kapıda bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Sen geç onları geç.

"GAFFAR OKAN'IN KATİLLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZİ SUÇLAYAMAZ"
14'ünde sandığa gidin. Komşunuza alın. Bütün sandıkların güvenliğini aldık, hiç endişe etmeyin. 

Hiçbir kadını bir erkeğe asla ve asla muhtaç etmeyeceğim. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir vatan iki bayrak. Katillerle, teröristler iş tutanlar bize ders veremez."
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