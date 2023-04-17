Reşit Haylamaz İftar Zamanı'nda Kadir Gecesi'ni anlatacak

Kuran’ın doğduğu gece olarak da bilinen Kadir Gecesi, iftar Zamanı’nda Reşit Haylamaz'ın anlatımıyla sizlerle olacak. Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda;





- Kadir Gecesi nedir, neden önemlidir?

- Efendimiz sav bu özel geceyi nasıl ihya etmiştir? Biz nasıl değerlendirmeliyiz?

- Bu geceye özel dualar var mıdır?





gibi merak edilen sorulara cevap verilecek.





Program saatleri şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00



