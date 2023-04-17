Reşit Haylamaz İftar Zamanı'nda Kadir Gecesi'ni anlatacak

Kuran’ın doğduğu gece olarak da bilinen Kadir Gecesi, iftar Zamanı’nda Reşit Haylamaz'ın anlatımıyla sizlerle olacak. Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda;
- Kadir Gecesi nedir, neden önemlidir?
- Efendimiz sav bu özel geceyi nasıl ihya etmiştir? Biz nasıl değerlendirmeliyiz?
- Bu geceye özel dualar var mıdır?
gibi merak edilen sorulara cevap verilecek.
Program saatleri şu şekilde:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00
MC EU TV'de canlı olarak yayınlanacak programa https://www.youtube.com/watch?v=mYA1miULSuw linkinden de ulaşabilirsiniz.