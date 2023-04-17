Samanyolu Haber /Gündem / Reşit Haylamaz İftar Zamanı'nda Kadir Gecesi'ni anlatacak /17 Nisan 2023 18:03

Reşit Haylamaz İftar Zamanı'nda Kadir Gecesi'ni anlatacak

MC EU TV'de canlı olarak ekranlara gelen İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Reşit Haylamaz. Programda Kadir Gecesi konuşulacak.

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Kuran’ın doğduğu gece olarak da bilinen Kadir Gecesi, iftar Zamanı’nda Reşit Haylamaz'ın anlatımıyla sizlerle olacak. Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı programda; 

- Kadir Gecesi nedir, neden önemlidir? 
- Efendimiz sav bu özel geceyi nasıl ihya etmiştir? Biz nasıl değerlendirmeliyiz? 
- Bu geceye özel dualar var mıdır? 

gibi merak edilen sorulara cevap verilecek.  

Program saatleri şu şekilde:

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanacak programa https://www.youtube.com/watch?v=mYA1miULSuw linkinden de ulaşabilirsiniz. 
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