Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Gecesi Özel Programı /17 Nisan 2023 22:16

Kadir Gecesi Özel Programı

Bin aydan hayırlı Kadir gecesi, yine hanelerimizi ve gönül hanelerimizi şereflendiriyor.

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Rehberimiz  Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı, Efendimiz (sav)‘in nübüvvetle vazifelendirildiği bu mübarek gecede, bizzat ayet-i kerimedeki ifadesiyle melekler ve onların en büyüğü Cebrail Aleyhisselam, yer yüzünez iner de iner. O gece, fecrin doğuşuna kadar esenlikle doludur. 

Faziletini anlatmaya kitapların yetmeyeceği işte böylesi bir gecenin feyzinden bereketinden sizin kanalınız Hizmetten Youtube aracılığı ile hep birlikte istifade etmeye çalışacağız.




Barış Cem Kaya ve Mehmet Yıldız’ın sunumlarıyla canlı yayınlanacak programımızın konuğu İlahiyatçı Muhammed Aydoğmuş ve İlahiyatçı Mehmet Yavuz Şeker olacak. Konuklarımız bizlere Kadir gecesinin ehemmiyetini anlatacak ve bu kutlu zaman diliminin nasıl daha iyi idrak edilebileceği konusunda değerlendirmelerde bulunacak.
Hafız Nihat Yeşil, Hafız Hüseyin Ademoğlu ve Hafız Adem Doğan ‚Kur’an gecesinde sunacakları kıraatler ile gönlümüze inşirah salacak inşallah. Ayrıca sizler için hazırladığımız sürpriz özel klipler de yayında olacak.
Gecenin sonunda A.Gaffar Dereli hocamız, Ramazan boyunca okunan hatimlerin, Yasin'lerin, Fetih'lerin ve diğer tüm evrad-ü ezkarın duasını yapacak ve hep birlikte amin diyeceğiz.
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