Jandarmaya gelen seçim talimatı ortaya çıktı

CHP İzmir milletvekili Murat Bakan Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm jandarma personeline seçim günü oy kullandıktan sonra birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri yönünde talimat verdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.





Bugüne kadar hiçbir seçimde uygulanmayan bu önlemin neden alındığını soran Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 3 soru yöneltti.





Murat Bakan bugün Twitter hesabından sözkonusu yazıyı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:





"Süleyman Soylu’ya soruyorum:





Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde;





Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir.





1. Sanki ülkede Sıkıyönetim Kanunu uygulanıyormuşçasına, bölgesel ayrım yapılmaksızın, emniyet/asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir?





2. Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak Jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır?





3. AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 01 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar, şimdi bu en üst seviyedeki güvenlik tedbirlerini hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır?"