Adli Tıp, yüzde 98 engelli yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü İstanbul’a çağırdı!

TR724'ün haberine göre 10 yıl hapis cezası verilen ve infaz erteleme talebi Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen yatalak hasta Mustafa Said Türk, geçtiğimiz hafta cezaevine götürülmüştü. Yatalak durumdaki Türk, rahatsızlanması üzerine aynı günün gecesinde acile kaldırıldı. İki gün hastanede tutulan yüzde 98 engelli Türk, ardından yeniden cezaevine konuldu ancak 14 Ağustos’ta tekrar hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye yatışı ‘uygun’ görülmeyen Türk, önceki gün tekrar cezaevine nakledildi.



Oğlu Prof. Dr. Süleyman Türk, babasının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün (14 Ağustos) hastaneye götürdüler ama iç hastalıkları ve nöroloji gördü, ondan sonra hiçbir işlem yapılmadı. e-nabıza düşmedi, bu durumdan biraz şüphe ettik. Sorup soruşturunca cezaevine geri götürüldüğünü öğrendim. Doktorlar da korkuyor, babam perişan halde. Bırakın cezaevini, eve götürmemiz mümkün değil. Yollarda oraya götür buraya götür, hepten hasta oldu, perişan ettiler. Bazen köyden Turgutlu’ya ambulansla getiriyorduk, işlemlerini yapıp eve götürüyorduk, inanın bir hafta kendine gelemiyordu.” demişti.



Mustafa Said Türk’ün tahliyesi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor bekleniyordu. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun da Türk’e rapor vermek için hastanın İstanbul’a gelmesini istediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre ATK, mevcut sağlık raporlarını ve medyaya yansıyan ve büyük tepkiye neden olan görüntüleri yeterli görmemiş ve Mustafa Said Türk’ün yatalak halde İstanbul’a getirilmesini istemiş.