Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'tan sonra bu kez adres Ankara: Haraç çetesi dehşet saçtı /17 Ağustos 2023 21:24

Esenyurt'tan sonra bu kez adres Ankara: Haraç çetesi dehşet saçtı

Ankara'da bir esnafın haraç çetesi tarafından sopa ve satırla dövüldükten sonra silahla vurulduğu anlar izleyenleri dehşete düşürdü. Esenyurt'a iki kişinin öldüğü tekel baskını hatırlatan görüntüyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gelin meseleyi ivedilikle TBMM’de masaya yatıralım” çağrısı yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara'nın Pusaklar ilçesinde bir marketi haraca bağlamak istediği öne sürülen kişiler, işletmeciyi darp edip, silahla vurdu. İstanbul Esenyurt’ta geçen ay yaşanan tekel bayisi baskını hatırlatan o anlar sosyal medyada tepki topladı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“ADALET GEREKTİĞİ GİBİ UYGULANMIYOR”

Emniyet yetkilileri ile görüştüğünü belirten Zorlu, şunları kaydetti:

“Olay 21 Temmuz günü gerçekleşmiş ve görüntülerde de yer alan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bilgisi tarafıma verildi.

Başta başkentimiz olmak üzere ülkemizin huzur ve güvenliğine yönelik endişelerimiz bu olaylarla daha da artıyor. Maalesef caydırıcılık yeterli değil ve adalet gerektiği gibi uygulanmıyor!

Bu sebeple bu tür olaylarda saldırganların yeterli cezayı almayarak cesaret bulduğunu yetkililere ilettim.

Asayiş olaylarının arttığı böyle bir dönemde gelin meseleyi ivedilikle TBMM'de masaya yatıralım.”
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