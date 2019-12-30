Adliyede mesai yapıp hâkimlere 'verecekleri kararları' tebliğ ediyorlar!

Yılmaz'ın iddiasına göre İstanbul'da mahkemelerin vereceği kararları hâkimlere 'çok önemli bir kişinin avukatları, üstelik adliyede mesai yaparak günlük olarak tebliğ ediyor.





Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Uygulamalara ve verilen kararlara bakacak olursak bizim adalet sisteminin şu anda bir tek meselesi var: Türkiye’yi delirtmek!





Şakası yapılacak bir konu olmadığının farkındayım elbette.





Ama mahkeme kararları ile Adalet Bakanı’nın söylediklerini bir arada okuyunca, yargıçlarımızın uzaydan gelmiş bir virüs tarafından zehirlendiklerini ve bu nedenle milleti delirtmeye çalıştıklarını düşünmemiz için çok neden var.





Eğer bir virüs yoksa, yargıçlarımız bu virüsün etkisinde değillerse, o vakit de dedikoduların doğru olduğunu düşünmeye başlamalıyız.





Dedikodulara bakılırsa, İstanbul’da mahkeme kararları artık 'bir merkezden' veriliyormuş.





Adı şimdi lazım olmayan etkili birisinin avukatlarından oluşan bir grup, İstanbul’da Adalet Sarayı’nda çok önemli bir makam odasında sabah erkenden mesaiye başlıyor ve o gün görülecek davalarda, hâkimlerin hangi kararları vermeleri gerektiğini belirleyip, tebliğ ediyormuş.





Onun için AİHM kararı, AYM uyarısı, Yargıtay içtihadı filan önemini yitirmiş.





Hatta torba olmadığı için büzemediğimiz dedikoducu ağızlarına bakılırsa, bu avukatlar grubu, en olmadık davalarda vekalet alırlarsa sorunu şıp diye de çözüyorlarmış.





Yakından tanıdığınız bir avukat, savcı filan varsa sorun, bu dedikodunun varlığını doğrulamazsa ben de bir şey bilmiyorum!





Bizim gibi ülkelerde bu tür dedikoduların inananı çok olur.





Çünkü bizim gibi ülkelerde yargının bağımsız olmadığını herkes bilir.





Benim gibi saf ve temiz Anadolu çocukları, "Sistem bağımsızlığa izin vermese de vicdanlı yargıçlar her zaman vardır ve onlar siyasi baskıya boyun eğmez" diye düşünürler ama ağzımızın payını almamız için çok beklememiz gerekmez.