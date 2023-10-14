‘Adliyedeki rüşvet çarkı’ haberi için içerikten çıkarma (silme) kararı

TR724'te yer alan habere göre Timur Soykan’ın gündem olan bugünkü yazısına, yazıda ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un başvurusu üzerine önce erişim engeli getirildi. Ancak söz konusu karar yeterli gelmemiş olacak ki, yazı ve haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi. Habere tıkladığınızda ‘404 hatası’ ile karşılaşıyor ve ana sayfaya yönlendiriliyorsunuz.



Timur Soykan bugünkü yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.



İLK KARAR ERİŞİM ENGELİ



BirGün’ün manşete taşıdığı haber hakkında, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’un şikâyetiyle erişim engeli kararı verildi.



Ancak Bekir Altun, haber hakkında verilen ‘erişim engeli’ kararı ile yetinmedi, karara itiraz etti. İtiraz üzerine ek karar veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, ilk kararında sehven ‘içerikten çıkarma’ hükmü kurulmadığını belirtti, haber ve yazıların ilgili internet siteleri tarafından içerikten çıkarılmasına hükmetti.



Ek kararda şu ifadeler yer aldı: “…erişime engellenmesi istenilen dilekçeye konu URL adreslerindeki yayınlarda, kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından URL adreslerinin erişime engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verilmiş ise de; Hakimliğimiz kararında sehven içeriğin çıkartılması ve silinmesi hükmünün kurulmadığı anlaşıldığından maddi hatanın düzeltilmesi adına aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”