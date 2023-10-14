Samanyolu Haber /Spor / Fransa deplasmanda Hollanda’yı geçip EURO 2024 vizesi aldı! /14 Ekim 2023 00:42

Fransa deplasmanda Hollanda’yı geçip EURO 2024 vizesi aldı!

Hollanda deplasmanında 2-1 kazanan Fransa EURO 2024 biletini cebine koydu. Sahasında puan alamayan Hollanda işini çok zora soktu. Fransa'da Mbappe tarihe geçti.

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EURO 2024 Elemeleri B Grubu’nda Hollanda deplasmanına çıkan Fransa 2-1’lik skorla kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda’nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman’dan geldi.

MBAPPE TARİHİ EŞİKTE

Duble yapan Kylian Mbappe, attığı 2 golle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu. Yıldız isim 3 gol daha atarsa Griezmann’ı, 10 gol daha atarsa Thierry Henry’i geçecek.

Fransa Milli Takımı’nın golcü listesi:

54 – Olivier Giroud
51 – Thierry Henry
44 – Antonine Griezmann
42 – Kylian Mbappe

Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO 2024’e katılmayı garantiledi. 9 puanda 3. sırada kalan Hollanda ise işi zora soktu.

İrlanda’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Yunanistan 12 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Fransa, bir sonraki maçta sahasında Cebelitarık’ı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.
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