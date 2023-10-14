Fransa deplasmanda Hollanda’yı geçip EURO 2024 vizesi aldı!

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda’nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman’dan geldi.





EURO 2024 Elemeleri B Grubu’nda Hollanda deplasmanına çıkan Fransa 2-1’lik skorla kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.Duble yapan Kylian Mbappe, attığı 2 golle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu. Yıldız isim 3 gol daha atarsa Griezmann’ı, 10 gol daha atarsa Thierry Henry’i geçecek.Fransa Milli Takımı’nın golcü listesi:54 – Olivier Giroud51 – Thierry Henry44 – Antonine Griezmann42 – Kylian MbappeBu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO 2024’e katılmayı garantiledi. 9 puanda 3. sırada kalan Hollanda ise işi zora soktu.İrlanda’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Yunanistan 12 puanla ikinci sıraya yerleşti.Fransa, bir sonraki maçta sahasında Cebelitarık’ı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.