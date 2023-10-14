Fransa deplasmanda Hollanda’yı geçip EURO 2024 vizesi aldı!

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda’nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman’dan geldi.
MBAPPE TARİHİ EŞİKTE
Duble yapan Kylian Mbappe, attığı 2 golle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu. Yıldız isim 3 gol daha atarsa Griezmann’ı, 10 gol daha atarsa Thierry Henry’i geçecek.
Fransa Milli Takımı’nın golcü listesi:
54 – Olivier Giroud
51 – Thierry Henry
44 – Antonine Griezmann
42 – Kylian Mbappe
Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO 2024’e katılmayı garantiledi. 9 puanda 3. sırada kalan Hollanda ise işi zora soktu.
İrlanda’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Yunanistan 12 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Fransa, bir sonraki maçta sahasında Cebelitarık’ı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.