Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Ortadoğu ülkelerine Hamas mesajı /14 Ekim 2023 09:53

ABD'den Ortadoğu ülkelerine Hamas mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu ülkeleri turu kapsamında Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

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Hamas'ın ofisini kapatmayacaklarının sinyalini veren Katar başbakanı, "İletişimi açık tuttuğunuz ve bu çatışmaya son vermeye odaklandığınız sürece bu yararlıdır ve bu günlerde ana odak noktamız bu" dedi.

İsrail ziyaretinin ardından yedi Orta Doğu ülkesini kapsayan tura çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüştüğü liderlere 'Hamas'la işlerin artık her zamanki gibi devam edemeyeceği' mesajını ilettiğini söyledi.

Hamas'ın başlattığı beklenmedik saldırının ardından İsrail'e dayanışma ziyareti yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu ülkeleri turu kapsamında Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Katar Başbakanı Sani ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Blinken, İsrail'de 1200 kişinin ölümüne neden olan Hamas'ın herkes tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Hamas'ın Katar'da bulunan ofisinin kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili konuşmayan ABD'li Bakan, "Bu gezi boyunca yaptığım tüm görüşmelerde Hamas'la işlerin artık her zamanki gibi devam edemeyeceğini açıkça ifade ettim" dedi.

Hamas'ın ofisi kapatılmayacak sinyali

Hamas'ın siyasi ofisini kapatmayacaklarının sinyalini veren Başbakan Sani ise ofisi, 'bölgede barış ve sükuneti sağlamanın ve iletişim kurmanın bir yolu olarak' olarak niteledi.

Katar başbakanı, "İletişimi açık tuttuğunuz ve bu çatışmaya son vermeye odaklandığınız sürece bu yararlıdır ve bu günlerde ana odak noktamız bu" dedi.

Hamas, 7 Ekim'de beklenmedik bir saldırı başlatarak İsrail sınırından girerek 1200'den fazla kişiyi öldürdü.

Karşı saldırı başlatan İsrail ise Gazze'yi bombalayarak 1800 Filistinliyi öldürdü.

Gazze sınırına askeri yığınak yapan İsrail'in kara harekatı başlatması bekleniyor.
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