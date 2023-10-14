Yoksul çiftçilere, 1.5 milyon hektar tarım arazisi dağıtacaklar

Kolombiya'da hükümet topraklarını silahlı gruplar tarafından terk etmeye zorlanmış çiftçilere dağıtılmak üzere 4,25 milyar dolar değerinde arazi satın alacak.



Ülkenin solcu hükümetinin tarımsal üretimi arttırmak ve barış çabalarını desteklemek amacıyla yoksul çiftçiler ya da yerinden edilmiş kişiler için yaklaşık 1,5 milyon hektar (3,7 milyon dönüm) arazi satın almak üzere 4,25 milyar dolar harcayacağını söyledi.



Ulusal Toprak Ajansı Başkanı Gerardo Vega verdiği bir röportajda "Aile başına 10 hektar (24.7 dönüm) olmak üzere yaklaşık 150 bin ailenin faydalanacağı 1.5 milyon hektarlık bir hedefimiz var" dedi.



"Arazinin ticari maliyetiyle birlikte dört yıl için yaklaşık 18 trilyon peso bütçe ayrıldı" diyen Vega, yaklaşık 100 bin hektarın şimdiden dağıtıldığını ve satın alma sürecinin hızlanacağını da sözlerine ekledi.



Vega, silahlı gruplar tarafından topraklarını terk etmeye zorlanmış hak sahiplerini tespit etmenin zorluğundan dolayı satın alma çabalarının yavaş olabileceğini de sözlerine ekledi.



Geçen yıl başlayan ve 2026'da Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun görevden ayrılmasıyla sona erecek olan arazi satın alım ve dağıtım projesi, Petro'nun Kolombiya'da 450 binden fazla insanın ölümüne neden olan on altı yıllık çatışmayı sona erdirmeye yönelik iddialı çabalarının bir parçası.



Petro başlangıçta hükümetinin 3 milyon hektar satın alacağını söylemiş fakat resmi hedef açıklananın yarısında kalmıştı.



Vega, Kolombiya'nın çeşitli bölgelerindeki arazilerin yeni sahiplerinin pirinç, mısır, meyve ve diğer mahsulleri yetiştirmeye teşvik edileceğini ve hükümetin diğer hizmetlere erişimlerini sağlamayı planladığını söyledi.



Suçlulardan ve isyancı gruplardan geri alınan arazileri de yeniden dağıtan Kolombiya hükümeti, nesiller boyu resmi tapuları olmadan toprağı işleyen çiftçiler için de mülkiyeti resmileştirme çalışmalarında bulunuyor.



Vega, yaklaşık 1.3 milyon hektarın resmileştirildiğini ve Petro'nun görev süresinin sonuna kadar tüm yeniden dağıtım çabalarının toplamda yaklaşık 7 milyon hektara ulaşacağını söyledi.