E-postayla gelen bomba ihbarları nedeniyle okullar tatil edildi

Üç Baltık ülkesi Putin'i en fazla eleştiren ülkeler arasında

Bölgenin ana haber ajansı Baltık Haber Servisi'ne verdiği demeçte Vernickaite, bu saldırıların amacının "kurumların işleyişini bozmak, istikrarsız kılmak ve güvensiz ortamı büyütmek" olduğunu söyledi.

Bu hafta üç Baltık ülkesinde e-postayla gönderilen bomba tehditleri okul ve anaokullarının tatil edilmesine yol açtı.Litvanya polis şefi Renatas Pozela, perşembe günü geç saatlerde başlayan "koordineli bir toplu saldırının" Avrupa Birliği içindeki bir sunucudan gönderilen yüzlerce e-postayı içerdiğini söyledi. Pozela, mesajların çoğunun Rusça olduğunu ve bazılarının siyasi içerikli olduğunu da belirtti.Estonya'da da tehdit içerikli e-posta dalgası çarşamba günü geç saatlerde başladı. Bu da yetkililerin ülkenin ikinci büyük şehri Tartu'daki okulların çoğunun kapatılmasına karar vermesine neden oldu.Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite herhangi bir tehlike görünmediğini söylese de e postalardaki tehdit içerikleri nedeniyle çocuklara okula gelmemesi söylendi.Paniğe gerek olmadığını vurgulayan bakan, "Bu yanlış haberler panik yaratmayı amaçlıyor" dedi.Litvanya güvenlik teşkilatı sözcüsü Aurelija Vernickaite, üç ülkede ortaya çıkan mesajların "muhtemelen düşman devletlerin inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini" söyledi.Sözcü, "Jeopolitik gerilimler arttıkça, Litvanya ve diğer Baltık ülkeleri düşman devletlerin bilgi ve siber saldırılarının sürekli hedefi oluyor" dedi.Baltık ülkeleri Avrupa'da Rusya'yı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en çok eleştirenler arasında yer alıyor.Yetkililer, Litvanya'daki okulların sadece cuma günü 750 e-posta aldığını ve daha fazlasının da gelmeye devam ettiğini söyledi.Baltık Haber Ajansı, Letonyalı yetkililerin tehdit e-postalarını gönderenin aynı kişi olduğuna, yaklaşık bir yıldır aktif olduğuna ve çeşitli kuruluşlara benzer tehdit mektupları gönderdiğine inandığını söyledi.