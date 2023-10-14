Samanyolu Haber /Dünya / Sivillerin Gazze'den kaçışı sürerken, ABD 'güvenli bölge' için harekete geçti /14 Ekim 2023 10:08

Sivillerin Gazze'den kaçışı sürerken, ABD 'güvenli bölge' için harekete geçti

İsrail'in tahliye uyarısının ardından bazı siviller Gazze'nin kuzeyini terk ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken güvenli bölgelerin oluşturulması konusunda İsrail ile çalıştıklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi kapalı kapılar ardından toplandı.

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BM Güvenlik Konseyi toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Hamas çatışmasını görüşmek üzere kapalı kapılar ardından toplandı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin tahliye edilmesini istemesinin ardından BM toplantısı daha da önem kazandı. Birleşmiş Milletler tahliye emriyle halihazırda ciddi boyutta olan insani krizin bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu: "Bu daha başlangıç, Hamas'ı yok edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gece saatlerinde televizyonlarda yayınlanan bir açıklamayla İsrailliler'e seslendi. Hamas'ın saldırısının ardından Gazze'ye kara harekatı beklentisinin gölgesinde konuşan Netanyahu, Bu daha başlangıç. Bu savaşı hiç olmadığı kadar güçlü şekilde bitireceğiz dedi. İsrail'in geniş çaplı uluslararası desteğe sahip olduğunu söyleyen Netanyahu, "Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden: "Gazze'de insani krize çözüm getirmek öncelik"

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki insani krize acil şekilde çözüm bulunmasını bir öncelik haline getirdiğini söyledi. Philadelphia'da basın mensuplarına konuşan Başkan Biden," Ekiplerimiz İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkelerinin hükümetleri ve Birleşmiş Milletler'le destek sağlamak üzere bölgede çalışıyor" dedi.

İsrail özel kuvvetleri Gazze’ye karadan öncü ve kapsamı dar operasyon için girdi

İsrail ordusu Gazze’ye tank ve piyadelerle karadan öncü ve kapsamı dar operasyon için girildiğini açıkladı. Bu adım bir haftadır devam eden hava saldırılarından kara operasyonuna ilk geçişe işaret ediyor İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, tank desteğiyle ilerleyen İsrail özel kuvvetlerinin Hamas’ın rehin aldığı İsrailliler'in yerlerine ilişkin bilgi edinmek ve roket saldırılarını düzenleyen Filistinli grupları hedef almak üzere Gazze’de bazı noktalara baskın düzenlediklerini söyledi. İsrail’in Gazze’nin kuzeyinin 24 saat içinde terk edilmesi uyarısının ardından bazı Gazzeliler evlerinden ayrılarak güneye doğru ilerliyor. Bu bölgede 1 milyondan fazla kişi yaşıyor.
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