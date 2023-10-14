Sivillerin Gazze'den kaçışı sürerken, ABD 'güvenli bölge' için harekete geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Hamas çatışmasını görüşmek üzere kapalı kapılar ardından toplandı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin tahliye edilmesini istemesinin ardından BM toplantısı daha da önem kazandı. Birleşmiş Milletler tahliye emriyle halihazırda ciddi boyutta olan insani krizin bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gece saatlerinde televizyonlarda yayınlanan bir açıklamayla İsrailliler'e seslendi. Hamas'ın saldırısının ardından Gazze'ye kara harekatı beklentisinin gölgesinde konuşan Netanyahu, Bu daha başlangıç. Bu savaşı hiç olmadığı kadar güçlü şekilde bitireceğiz dedi. İsrail'in geniş çaplı uluslararası desteğe sahip olduğunu söyleyen Netanyahu, "Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki insani krize acil şekilde çözüm bulunmasını bir öncelik haline getirdiğini söyledi. Philadelphia'da basın mensuplarına konuşan Başkan Biden," Ekiplerimiz İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkelerinin hükümetleri ve Birleşmiş Milletler'le destek sağlamak üzere bölgede çalışıyor" dedi.İsrail ordusu Gazze’ye tank ve piyadelerle karadan öncü ve kapsamı dar operasyon için girildiğini açıkladı. Bu adım bir haftadır devam eden hava saldırılarından kara operasyonuna ilk geçişe işaret ediyor İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, tank desteğiyle ilerleyen İsrail özel kuvvetlerinin Hamas’ın rehin aldığı İsrailliler'in yerlerine ilişkin bilgi edinmek ve roket saldırılarını düzenleyen Filistinli grupları hedef almak üzere Gazze’de bazı noktalara baskın düzenlediklerini söyledi. İsrail’in Gazze’nin kuzeyinin 24 saat içinde terk edilmesi uyarısının ardından bazı Gazzeliler evlerinden ayrılarak güneye doğru ilerliyor. Bu bölgede 1 milyondan fazla kişi yaşıyor.