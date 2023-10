Guterres, günlerce süren hava saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze şehri ve çevresindeki Filistinliler’e bölgenin güneyine gitmeleri uyarısına da değindi.



Guterres, "Tüm bölge kuşatma altındayken, bir milyondan fazla insanı, nüfusun yoğun olduğu bir savaş bölgesinden yiyecek, su veya kalacak yerin olmadığı bir yere taşımak son derece tehlikelidir ve bazı durumlarda kesinlikle mümkün değildir" dedi.



BM Genel Sekreteri, "Gazze'nin güneyindeki hastanelerin kapasitesi zaten dolu olduğundan kuzeyden gelen binlerce yeni hastayı kabul edemeyecekler" diye ekledi.



Sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu dile getiren Guterres, "Morglar dolup taşıyor, 11 sağlık personeli görev başındayken öldürüldü. Son birkaç günde sağlık tesislerine 34 saldırı düzenlendi" dedi.



Altyapının hasar görmesi ve pompalara ve arıtma tesislerine güç sağlayacak elektriğin olmaması nedeniyle tüm bölgenin su kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Guterres, "Birleşmiş Milletler personelimiz ve ortaklarımız Gazze halkını desteklemek için 24 saat çalışıyor" diye konuştu.



BM Genel Sekreteri, "Sayıları her geçen gün artan, hayatını kaybeden meslektaşlarımız için yas tutuyoruz" dedi.



"Savaşların bile kuralları vardır"



Bölgedeki liderlerle sürekli temas halinde olduğunu dile getiren Guterres, "Batı Şeria'da ya da bölgenin başka yerlerinde, özellikle de Lübnan'ın güneyinde, acıları azaltmanın ve tehlikeli gerilimin daha da artmasını önlemenin yollarına odaklandım" değerlendirmesinde bulundu.



"Mavi Hat boyunca yaşanan karşılıklı ateş çok endişe verici. Durması gerekiyor" diyen Guterres, "İhtiyacı olan herkese yakıt, yiyecek ve su ulaştırabilmemiz için Gazze genelinde acil insani yardıma ihtiyacımız var" dedi.



"Savaşların bile kuralları vardır" diyen Guterres, "Uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli ve desteklenmeli, siviller korunmalı ve asla kalkan olarak kullanılmamalı" diye ekledi.



Gazze'deki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Guterres, "Tüm tarafların ve onlar üzerinde etkisi olanların bu adımları gerçekleştirmek için mümkün olan her şeyi yapması zorunludur" çağrısında bulundu.



"Şiddeti teşvik eden, insanlık dışı bir dil asla kabul edilmez" diye konuşan Guterres, "Tüm liderleri antisemitizme, Müslüman karşıtı bağnazlığa ve her türlü nefret söylemine karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum" diye seslendi.



BM Genel Sekreteri sözlerini, "Bu, uluslararası toplumun sivilleri koruma ve bu bitmek bilmeyen ölüm ve yıkım döngüsüne kalıcı bir çözüm bulmak için biraraya gelme zamanıdır" diye sona erdirdi.



Filistinli elçiden BM Genel Sekreteri’ne "İsrail'in 'insanlığa karşı suçunu' durdurma" çağrısı



Filistinli Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansur bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse yarısını bir saldırı planladığı için yer değiştirmeleri konusunda uyaran İsrail'in "insanlığa karşı işlediği suçu" durdurması için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.



Filistinli elçi Mansur, Arap Ligi büyükelçilerinin Birleşmiş Milletler'deki toplantısı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte,"(Guterres’in) Daha fazlasını yapması gerekiyor. Yapılanlar yeterli değil. Bu insanlığa karşı suçu durdurmak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.



Gazze'de güvenli bir yer olmadığını söyleyen Mansur, "Bu savaşı derhal durdurmamız gerekiyor. Oradaki insanlara yardım etmek için gıda ve ilaç konvoyları göndermemiz gerekiyor. Bu etnik temizliğin gerçekleşmesini durdurmalıyız" dedi.



Arap Ligi ülkeleri İsrail'i, geçen haftasonu İsrailli sivilleri katleden Hamas militanlarının peşine düşmeden önce bir milyondan fazla sivilin İsrail'in tahliye emrine büyük ölçüde karşı geldiği kuzey Gazze'ye saldırmayı durdurmaya çağırdı.



15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, bugün ilerleyen saatlerde kapalı kapılar ardında çatışmalarla ilgili olarak toplanacak.



Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun dün geç saatlerde Gazze'deki 1,1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde bölgenin güneyine taşınması gerektiği yönünde bilgi verdiğini açıkladı. Filistinliler bunun bir kara saldırısının habercisi olabileceğinden korkuyor.



İsrail'in BM elçisinden BM'nin tepkisine eleştiri



İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan da, İsrail'in kuzey Gazze sakinlerine "sivillerin zararını azaltmak için geçici olarak güneye gitmesi" uyarısına BM'nin verdiği tepkiyi eleştirdi.



Erdan, İsrail'in BM'de düzenlediği bir etkinlikte Hamas tarafından kaçırılan İsrailliler’in aileleriyle görüştü.



Birleşmiş Milletler diplomatlarına da seslenen Erdan, "BM, bu ihtiyati eylemlerinden dolayı İsrail'i övmeli. BM, Hamas'ın Gazze'deki terör yığınağı karşısında yıllardır başını kuma gömdü" dedi.



Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin "en önemli anlarından biriyle karşı karşıya" olduğunu söyleyen Erdan, "Kurucu değerlerine sadık kalacaklar mı? Yoksa soykırımcı teröristleri mi güçlendirecekler? Bu sorulmamalı" diye ekledi.