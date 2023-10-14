Afganistan'da neden sık sık büyük deprem oluyor?

Depremler nasıl meydana gelir?

Yerkabuğu bir tür yapboz gibi birçok ayrı parçadan oluşur: Birkaç devasa okyanus levhası ve birkaç küçük kıtasal kabuk levhası. Gerçekte kaç tane küçük yerkabuğu levhası olduğu ise bilimde tartışmalıdır.

Artçı sarsıntı nedir?



