Polonya seçimlerinde kilidi küçük partiler açacak

Tusk'ın iki koalisyon ortağına ihtiyacı var

Küçük partilerin alacağı oylar, 15 Ekim seçimlerinden sonra hükümeti kimin veya kimlerin kurabileceğini belirleyecek. Ana muhalefet partisi konumunda olan Sivil Platform (PO) seçimlerde, aralarında Yeşillerin de bulunduğu iki küçük gruptan oluşan Sivil Koalisyon (KO) ile işbirliği yapıyor. Üçüncü Yol ve Yeni Sol'un parlamentonun alt kanadında (Sejm) iyi bir sonuç elde etmesi halinde ise Kaczynski, iktidara veda etmek zorunda kalabilir.

"Üçüncü Yol" mu yoksa üçüncü zafer mi?





İktidarı Konfederacja mı belirleyecek?



