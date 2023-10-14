İsrail-Hamas savaşı: Enerji fiyatlarında şok artış olur mu?

50 yıl önceki şok tekerrür eder mi?





Savaş bölgesel olarak sınırlandırılabilecek mi?





Petrol fiyatları yeniden 100 doları aşar mı?





Doğalgaz fiyatları da önemli oranda arttı

Emtia piyasalarındaki doğalgaz fiyatları gerilemiyor, hatta mevcut spot piyasada yüzde 40'a varan fiyat artışları oldu.

Tüketici etkilenir mi?

Analistler, "geçici" olarak gördükleri bu gelişmelerin geride bırakılması durumunda doğalgaz piyasasının da durulacağından yola çıkıyor.