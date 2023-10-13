Samanyolu Haber /Dünya / Toplu katliam planlıyordu… Hapse atıldı /13 Ekim 2023 23:49

Toplu katliam planlıyordu… Hapse atıldı

İngiltere’de Reed Wischhusen isimli bir kişi, katliam planlamaktan suçlu bulundu ve cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

İngiltere'nin Somerset bölgesinde polis, aldığı bir ihbar sonrası bir market zincirinde çalışan Reed Wischhusen ile babasının paylaştığı eve gitti.

Polis memurları evde arama yaparken çok sayıda silah buldu. Bu sırada Wischhusen, banyoda intihar etmeye çalıştı. İntihar önlenirken Wischhusen, polislerin üzerine doğru koşmaya başladı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen Wischhusen, bacağından vuruldu.

KATLİAM PLANLARI

Wischhusen'ın evinde geçmişte kendisine haksızlık yaptığına inandığı 10 kişiyi öldüreceğine dair notları bulundu. Notlar arasında hükümlünün iki polis binasına bomba ile saldıracağına dair ifadeler de yer alıyordu.

Wischhusen, bu notları sadece kendini eğlendirmek için yazdığını, kimseye zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Ancak, Reed Wischhusen, hayal ettiği saldırıları planlamak için tabanca, hafif makineli tüfek, av tüfeği ve el bombası gibi bazı mühimmatlardan bir cephanelik oluşturdu.

Ülkede 10 gün boyunca süren duruşmalarda mahkeme, Wischhusen'ın bir dizi toplu cinayete nasıl hayran kaldığını dinledi.

Kararını veren mahkeme, Wischhusen'ın katliam yapmak için patlayıcı madde ve mühimmat bulundurmak suçundan hüküm giymesine karar verdi.

Wischhusen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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