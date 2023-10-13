Samanyolu Haber /Spor / Nicola Zalewski bahis oynadığı için sarı kart gördü! /13 Ekim 2023 23:37

Nicola Zalewski bahis oynadığı için sarı kart gördü!

İtalya'da adı bahis skandalına karışan Roma'nın genç yıldızı Nicola Zalewski'nin kendisi için sarı kart bahsi oynadığı iddia edildi.

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İtalya’da başlatılan futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen 21 yaşındaki Nicola Zalewski için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Ülkede bahis soruşturmasının yankıları genişleyerek devam ederken La Repubblica gazetesi Zalewski’nin kendisi için bahis oynadığını yazdı.

iddiaya göre; Roma forması giyen Nicola Zalewski, 22 Mayıs’taki Salernitana maçında kendisinin sarı kart göreceğine dair bahis oynadı.

90+4’TE SARI KART GÖRDÜ

Zalewski, o maçın 90+4'. dakikasında sarı kart gördü.

Nicolo Fagioli, Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo gibi ülkedeki diğer bazı üst düzey oyuncular gibi yasa dışı bahis faaliyetlerine karışmakla suçlanan Zalewski suçlamaları reddetti.

Polonya’nın U21 takımıyla uluslararası görevde olan oyuncu, bahisle herhangi bir ilişkisinin olduğunu kesinlikle reddetti ancak oyuncuyla ilgili rapor Roma kulübüne iletildi.

Polonya Federasyonu (PZPN) İletişim Direktörü Tomasz Kozlowski ise konuyla ilgili, “Romanlarla temas halindeyiz ve onlara Nicola Zalewski ile ilgili herhangi bir belge ulaşmadı” ifadelerini kullandı.
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