Samanyolu Haber /Gündem / Adliyedeki silahlı çatışmada kan aktı; Ölü ve yaralılar var /25 Eylül 2023 18:08

Adliyedeki silahlı çatışmada kan aktı; Ölü ve yaralılar var

İzmir Adliyesi önündeki iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorandaki bir gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.
Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.

Olayla ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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