Gerilim tırmandı, NATO'dan açıklama geldi: 'Müdahaleye hazırız'

Kosova’da bir polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrası NATO Barış Gücü KFOR’dan açıklama geldi. KFOR, durumun yakından takip edildiğini belirterek, “KFOR birlikleri gerektiğinde müdahale etmek üzere bölgede hazır beklemektedir” açıklamasında bulundu.







NATO önderliğinde kurulan çok uluslu barış günü KFOR’dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve birliklerin hazır bekletildiği ifade edildi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





“KFOR durumu yakından izlemeye devam etmektedir ve KFOR birlikleri gerektiğinde müdahale etmek üzere bölgede hazır beklemektedir. KFOR Komutanı, AB, Sırp Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Kosova'daki Kurumlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halindedir. Bir çözüm bulunması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. NATO liderliğindeki KFOR misyonu Kosova Polisine yönelik saldırıyı şiddetle kınamakta ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine en derin taziyelerini iletmektedir."







Ne olmuştu?

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı bir grubun sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis yaralanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.







Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olaya ilişkin başkent Belgrad'da basına açıklama yaptı. Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğruladı.