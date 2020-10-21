Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada milyon dolarlık fosiller bulundu /21 Ekim 2020 14:31

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada milyon dolarlık fosiller bulundu

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'daki iki evde 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet 'fosil' ele geçirildi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen bir kişinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği 'fosil'leri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.

Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.

Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.

879 PARÇA
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.


Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi Y.Ö'ye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda ele geçirilen ve fosil olduğu belirtilen 879 parçanın piyasa değerlerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tespit edildi.

Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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