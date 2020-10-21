Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada milyon dolarlık fosiller bulundu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen bir kişinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği 'fosil'leri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.





Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.



