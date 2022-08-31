'Af' kulisi: Cinsel suçlara bile var ama siyasi tutuklulara yok

Pandemi sürecinde düşünce suçluları dışında hemen her kesim için af niteliğinde düzenlemelere imza atan AKP ve MHP, yaklaşan seçimlerin arifesinde aynı adımı yeniden atmak istiyor. Son olarak Devlet Bahçeli, organize suç örgütü liderlerinden Alaattin Çakıcı’yı ağırladı.







BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ikilinin görüşmesinde af konusunun gündeme geldiği bildirildi. İddiaları reddeden Çakıcı ise muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını öne sürdü. Ancak iktidar kulislerinden edinilen bilgiye göre, AKP ve MHP kurmayları, yakın zamanda yeni infaz düzenlemesi için bir araya gelecek. Masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel suçlarda cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor. Uyuşturucu ticareti suçlaması ile yargılanan kişileri doğrudan paket kapsamına almak istemeyen iktidar ortakları, bunun yerine bu kişilerin infazını açık cezaevinde tamamlamasını sağlayacak bir değişiklik üzerinde çalışırken düşünce suçlularını infaz indirimi kapsamına dâhil etmeme görüşü bulunuyor.





SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Düzenlemenin genel af kapsamında sayılmayacağı ve pandeminin başında yapılan infaz düzenlemesi ile benzer nitelikte olduğu görüşüyle yola çıkan iktidar partisi, Meclis’te nitelikli değil salt çoğunlukla teklifin kabul edilmesinde yeterli olacağı görüşünde. İktidar, bu nedenle muhalefetle tam mutabakat arayışında olmayacak.





AKP ve MHP’nin infaz düzenlemesinin ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini bildiren CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Kişilere karşı işlenen suçları nasıl affedelim? Ayrıca kasıtlı suçlar dışında bir de uyuşturucu suçları var. MHP istiyor diye baronları mı affedelim?” diye konuştu. Erkek ayrıca, “Af konusu çok hassas ve özel bir dengedir. Toplum olarak çok ciddi bir katılım sağlamadan, mutabakata varılmadan af çıkarmak hiçbir işe yaramıyor. Düşüncesini açıkladığı için cezaevinde olanları içerde bırakıp adli suçluları salamazsınız” ifadelerini kullandı.





HASTA TUTSAKLARA ÖNCELİK

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de yalnızca adli suçluları kapsayacak infaz düzenlemesine karşı çıktı. Siyasi tutsaklar, hasta mahkûmlar ve siyasetçilerin durumuna dikkati çeken Gülüm, şunları söyledi:





“Seçim öncesi yine bilindik, kendilerini iktidarda tutacak mekanizmaları devreye koymak istiyorlar. Dertleri gerçek anlamda adaleti sağlamak değil. Her zaman olduğu gibi siyasileri içine alan bir af çalışması yok. Yargının bağımsız olmadığı, iktidardan beslendiği bir ortamda binlerce insan düşüncelerinden dolayı içeride. Hasta tutsakların öncelikle dışarı çıkması gerekiyor. Tüm bu koşullar mevcutken mafya başta olmak üzere çok sayıda tartışmalı kesimin tahliyesine yeşil ışık yakamayız.”