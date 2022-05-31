Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü Direktörü Kılıç'ın tutuklanmasından dolayı Türkiye mahkum oldu /31 Mayıs 2022 12:34

Af Örgütü Direktörü Kılıç'ın tutuklanmasından dolayı Türkiye mahkum oldu

AİHM tutuklanan Amnesty ( Af Örgütü) Türkiye Başkanı Taner Kılıç’ı haklı buldu, Türkiye’yi mahkum etti

SHABER3.COM

ENSAR NUR - TR724 

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir karara imza attı. Haziran 2017’de ByLock kullandığı iddiasıyla terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Taner Kılıç’ın başvurusunu değerlendiren AİHM, Türkiye’nin özgürlük ve güvenlik haklarının yanı sıra ifade özgürlüğünü de ihlal ettiğine karar verdi.
 
Mahkeme, Türkiye’nin Kılıç’a 8 bin 500 Euro maddi tazminat, 16 bin Euro manevi tazminat, masraf ve giderler için ise 10 bin Euro olmak üzere toplamda 34 bin 500 Euro ödemesine hükmetti.

AİHM, söz konusu tarihte Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye şubesinin başkanı olan Taner Kılıç’ın tutukluluğu ve tutukluluk halinin devamı ile ilgili davayı bugün karara bağladı. Terör örgütü üyeliği iddiasıyla Haziran 2017’de tutuklanan Kılıç’ın haklarının ihlal edildiğine kanaat getiren AİHM, tutukluluk için makul gerekçeler olmadığını, sonrasında tutukluluğun devamı için yeterli delillerin bulunmadığını ve Kılıç’ın Uluslararası Af Örgütü Türkiye başkanı olması nedeniyle tutukluluğun ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini belirtti.
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