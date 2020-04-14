Samanyolu Haber /Gündem / Af Örgütü: Düşünceleri Nedeniyle Hapiste Olanlar Tahliye Edilmeli /14 Nisan 2020 13:19

Af Örgütü: Düşünceleri Nedeniyle Hapiste Olanlar Tahliye Edilmeli

Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, “Türkiye hükümeti doğru olanı yapmalı ve yalnızca barışçıl düşüncelerini açıkladığı için cezaevinde tutulan herkesi serbest bırakmalı” açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Uluslararası Af Örgütü TBMM'de AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz yasasına dair konuştu. İlk olarak salgınla mücadele olarak sunulan tasarı sonrasında siyasi mahkumlar, fikir suçluları ve gazetecilerin cezaevinde kalacak şekile bürümüştü.

Başta kadın örgütleri, gazetecilik meslek örgütleri ve insan hakları kurumlarının eleştirdiği tasarıya dair Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum yorum yaptı.

Buyum, "Türkiye’nin aşırı derece geniş terörle mücadele yasaları kapsamında adil olmayan yargılamalar sonucunda haklarında hüküm verilen kişiler şimdi de bu ölümcül hastalığa yakalanma ihtimaline mahkum ediliyor" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılmak istenen düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Buyum,“Türkiye’nin cezaevlerinde uzun süredir devam eden aşırı kalabalıklığı azaltmaya yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz; fakat sadece alternatif bir tedbir olmadığı zaman başvurulması gereken tutuklu yargılama nedeniyle cezaevinde bulunan on binlerce kişinin durumunun tahliye edilmek üzere değerlendirilmeyecek olması derin bir hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerinde bulundu.

'HÜKÜMET DOĞRU OLANI YAPMALI'

Düzenlemenin kapsamının yeterli olmadığını vurgulayan Buyum, "Yeni tedbirler, tutuklu yargılanan, yani herhangi bir suçtan hüküm giymemiş kişiler; gazeteciler, avukatlar, siyasi aktivistler ve insan hakları aktivistleri dahil olmak üzere sadece konuştukları için aşırı geniş terörle mücadele yasaları kapsamında hüküm giymiş kişiler; hatta ileri yaş veya sağlık problemleri nedeniyle yüksek risk altında olan terörle mücadele yasaları kapsamında mahkum edilmiş kişiler de dahil olmak üzere bazı mahpusların serbest bırakılmasına izin vermiyor" değerlendirmesi yaptı.

Milena Buyum son olarak: “Türkiye hükümeti doğru olanı yapmalı ve yalnızca barışçıl düşüncelerini açıkladığı için cezaevinde tutulan herkesi serbest bırakmalıdır. Ayrıca yetkililer, tutuklu yargılanan kişiler ile yaşı veya sağlık sorunları nedeniyle özellikle risk altında bulunan mahpusları hangi suçtan mahkum edildiği ve cezaevine gönderildiğine bakılmaksızın tahliye etmeyi ciddi şekilde değerlendirmelidir” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Af Örgütü: Düşünceleri Nedeniyle Hapiste Olanlar Tahliye... Sonraki Haber >>

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:15