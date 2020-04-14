Af Örgütü: Düşünceleri Nedeniyle Hapiste Olanlar Tahliye Edilmeli

Uluslararası Af Örgütü TBMM'de AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz yasasına dair konuştu. İlk olarak salgınla mücadele olarak sunulan tasarı sonrasında siyasi mahkumlar, fikir suçluları ve gazetecilerin cezaevinde kalacak şekile bürümüştü.





Başta kadın örgütleri, gazetecilik meslek örgütleri ve insan hakları kurumlarının eleştirdiği tasarıya dair Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum yorum yaptı.





Buyum, "Türkiye’nin aşırı derece geniş terörle mücadele yasaları kapsamında adil olmayan yargılamalar sonucunda haklarında hüküm verilen kişiler şimdi de bu ölümcül hastalığa yakalanma ihtimaline mahkum ediliyor" dedi.





HAYAL KIRIKLIĞI





Koronavirüs salgını nedeniyle yapılmak istenen düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Buyum,“Türkiye’nin cezaevlerinde uzun süredir devam eden aşırı kalabalıklığı azaltmaya yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz; fakat sadece alternatif bir tedbir olmadığı zaman başvurulması gereken tutuklu yargılama nedeniyle cezaevinde bulunan on binlerce kişinin durumunun tahliye edilmek üzere değerlendirilmeyecek olması derin bir hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerinde bulundu.





'HÜKÜMET DOĞRU OLANI YAPMALI'





Düzenlemenin kapsamının yeterli olmadığını vurgulayan Buyum, "Yeni tedbirler, tutuklu yargılanan, yani herhangi bir suçtan hüküm giymemiş kişiler; gazeteciler, avukatlar, siyasi aktivistler ve insan hakları aktivistleri dahil olmak üzere sadece konuştukları için aşırı geniş terörle mücadele yasaları kapsamında hüküm giymiş kişiler; hatta ileri yaş veya sağlık problemleri nedeniyle yüksek risk altında olan terörle mücadele yasaları kapsamında mahkum edilmiş kişiler de dahil olmak üzere bazı mahpusların serbest bırakılmasına izin vermiyor" değerlendirmesi yaptı.





Milena Buyum son olarak: “Türkiye hükümeti doğru olanı yapmalı ve yalnızca barışçıl düşüncelerini açıkladığı için cezaevinde tutulan herkesi serbest bırakmalıdır. Ayrıca yetkililer, tutuklu yargılanan kişiler ile yaşı veya sağlık sorunları nedeniyle özellikle risk altında bulunan mahpusları hangi suçtan mahkum edildiği ve cezaevine gönderildiğine bakılmaksızın tahliye etmeyi ciddi şekilde değerlendirmelidir” dedi.