Af Örgütü'den Osman Kavala ile ilgili yeni karar

Uluslararası Af Örgütü, Nisan ayında cezalandırılan ve Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi ve Hakan Altınay’ı ‘düşünce mahkumu’ ilan eti, bu kararı da Postane-Galata’da yapılan bir basın toplantısı ile duyurdu.Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan hak savunucularının cezaevinde ziyaret edilmesinin ardından yapılan basın toplantısı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Direktörü Tarık Beyhan moderatörlüğünde gerçekleşti. Toplantıda Gezi mahkumlarını cezaevinde ziyaret eden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Vekil Direktörü Ruhat Sena Akşener konuştu.Toplantının açılışı Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard tarafından iletilen videolu mesajı ile başladı. Callamard mesajında, “Bu kişilerin hepsi düşünce mahkumudur. Onlar için mücadele etmeye kararlıyız. Yedi kişinin maruz kaldığı adaletsizlik, Türkiye’de insan haklarına yönelik aşırı sert baskılar kapsamında çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneğidir. İnsan haklarına değer veren, insan haklarını önemseyen ve savunan herkesi de aynısını yapmaya ve mücadelemize katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.