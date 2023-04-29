Samanyolu Haber /Gündem / AFAD kolilerine bu kez AKP logosu yapıştırıldı! /29 Nisan 2023 08:28

AFAD kolilerine bu kez AKP logosu yapıştırıldı!

Depremzedeye dağıtılacak yardım kolilerine bu kez de AKP logosu yapıştırıldı. Hatay’da AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’nın adının yazılı olduğu AFAD kolileri ortaya çıktı.

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AKP, seçim yarışında devlet imkânlarını kullanmasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. AKP’den milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim bölgesi Osmaniye’deki aracında AFAD’ın yardım kolilerin çıkmasının ardından AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da AFAD kutularını seçim propagandası yaptı. 

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre AKP’li Tosyalı’nın seçim çalışmaları kapsamında dağıttığı yardım kolilerinin altında “AFAD” üzerinde ise “Sağlıklı günler dilerim... İskenderun’a değer. Halkın adamı Mehmet Fatih Tosyalı” yazdığı görüldü. Devletin kaynaklarıyla depremzedeler için hazırlanan kolilerin seçim çalışmalarında kullanılması tepki topladı. 

Söz konusu iddiaları sormak için ulaşılan İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı iddialarla ilgili, “Bizim böyle bir dağıtımımız yok. Yardım kolilerini kaymakamlık dağıtıyor. Dağıtım kolilerinin bir yüzünde belediye bir yüzünde kaymakamlık logoları bulunuyor, benim söz konusu dağıtımdan haberim yok. Böyle bir şey de yapmamız mümkün değil. AFAD ismini kullanarak dağıtım yapmaya ihtiyacımız da yok” dedi. 
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