Oy tercihleri değişiyor: Seçimin ilk turda bitme ihtimali arttı

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça Türkiye'de siyaset gündemi oldukça hareketli günler geçiriyor. Adayların belli olmasının ardından yapılan siyasi anket sonuçları da kamuoyu üzerinde oldukça ilgi görüyor.







Son olarak ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından seçim sonucuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Pösteki iki ismin oylarında düşüş olduğuna dikkat çekti.







Pösteki sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:







"Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, 3. Yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz.







Geniş aile toplantılarında bu iki isme verilecek oyların boşa gideceği, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiği konusunda ciddi mahalle baskısı oluşmuş olmalı. Öyle ki bayramdan sonra, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Erdoğan oylarını artırmış görünürken, hem İnce hem de Oğan oy kaybetmiş.







'İLK TURDA BİTME İHTİMALİ ARTIYOR'



İnce ve Oğan iki taraftan da oy almalarına rağmen, %50 sınırına yakın olan taraf Kılıçdaroğlu olduğu için asıl zararı muhalefete vermekteler. Bu sebeple "bayram ikna konuşmaları" Kılıçdaroğlu'na yaramış gibi görünüyor. Her geçen gün seçimin ilk turda bitme ihtimali artıyor.







Seçimin ilk turda bitmesini kolaylaştıran bir başka konu da Meral Akşener'in sahada Kılıçdaroğlu'na tam destekle oy istemesi oldu. "3. Yol" olarak ortaya çıkan iki adayın da asıl hedef kitlesi "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmayan" İYİ Parti seçmenleriydi. Akşener'in, partisinden uzaklaşan bu kitleyi ikna etmeye başladığını görüyoruz. Zira İYİ Parti yeniden 6 Mart öncesindeki oranlarına çok yaklaştı."

